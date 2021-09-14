الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقابة القطاع الخاص: الحد الأدنى للأجور بداية جيدة لإصلاح منظومة الأجور

شعبان خليفة رئيس
شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بقرار المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، مشيرًا إلى أنه بداية خطوة جيدة نحو إصلاح منظومة الأجور في مصر وخاصة بعد إقراره ونشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف خليفة أن المادة الثالثة من قرار المجلس القومي للأجور، والتي نصت على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا، جاءت مخيبة لآمال العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع: المادة الثالثة من القرار مخالفة للبيان الذي أصدره المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، والذي تم نشره على موقع وزارة التخطيط قبل ذلك، وأيضًا مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إذ نص على أن العلاوة السنوية بنسبتها 7%، وتم بيان ذلك في نصوص المواد 3 و34 من الباب الثالث المختص بالأجور دون ثمة لبس.

وأشار خليفة إلى أنه بهذا القرار ترك المجلس القومي للأجور، العاملين بالقطاع الخاص الذي يعمل فيه ما يقارب من 3 مليون و735 ألف منشأة قطاع خاص، ويستوعب حوالى 18 مليون عامل فريسة لبعض أصحاب الأعمال، فكل منشأة ستكون حسب ميزانياتها وحساباتها، وبدون وضع آلية بإلزام أصحاب الأعمال فعليًا بتنفيذ قرار المجلس القومى للأجور.

يشار إلى أن المادة الثالثة من باب الأحكام العامة من قانون العمل تنص على، "يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7% من الأجر) الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

كما نصت المادة مادة 34 من الباب الثالث على أن ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه فقط لا غير، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

كما تضمن القرار استثناء للمؤسسات التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، وأتاح القرار لتلك المؤسسات أن تتقدم بطلب الاستثناء من قرار الحد الأدني للأجور 2400 جنيه مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد نهايته 31 أكتوبر المقبل.

وجاء في المادة الثالثة من قرار «التخطيط والتنمية الاقتصادية»، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.

نقابة العاملين بالقطاع الخاص القطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحد الادنى للأجور إصلاح منظومة الأجور الجريدة الرسمية العلاوة السنوية الدورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«شربنا قهوة سوا ورميته من الكوبري».. قاتل «مهندس المنصورة» يمثل جريمته

الرئيس السيسي: تقرير الأمم المتحدة يتسم بالشفافية.. والشعب المصري هو البطل

الرئيس يهنئ المصريين على تحملهم وصبرهم: إحنا بنينا للنهوض ببلدنا

مصر أصبحت أكثر انفتاحا .. 7 رسائل مهمة لـ مدبولي خلال تسليم تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021

السيسي: اللاجئون ضيوف المصريين.. ونقدم لهم كل الدعم

الأمم المتحدة: مصر من أكثر الدول نشاطا في مواجهة كورونا بتوجيهات السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح .. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

تحطم طائرة إسرائيلية باليونان: مصرع شاهد بمحاكمة نتنياهو وزوجته

السلطة الفلسطينية تطلب تدخلًا دوليًا لوقف تصعيد إسرائيل ضد الأسرى