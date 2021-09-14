لطلاب المرحلة الثالثة.. تفاصيل الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية بالكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني المرحلة الثالثة (الدور الأول)، وذلك لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

و العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة، بالنسبة لطلاب الشعب العلمية جاء الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50% وذلك لنحو 42065 طالبا، والشعبة الأدبية، جاء الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50% وذلك لنحو 24932 طالبا بإجمالي عدد 66997 طالبا.

علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

- تفاصيل الأماكن الشاغرة

وجاءت الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية (علوم ورياضيات)

- بعض كليات الزراعة لشعبة الرياضة بجامعات "الفيوم، المنوفية بشبين الكوم، بنها بمشتهر، قناة السويس بالإسماعيلية".

- كليات التربية تعليم ابتدائي:

وهى " تربية (تعليم ابتدائي) العريش - تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد - تربية (تعليم ابتدائي) أسوان - تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس - تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف - تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي - تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة - تربية (تعليم ابتدائي) حلوان - تربية (تعليم ابتدائي) دمياط - تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج - تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية - تربية (تعليم ابتدائي) مطروح".

- كليات التربية شعبة طفولة

وهى " تربية (طفولة) الإسكندرية - تربية (طفولة) السويس - تربية (طفولة) العريش - تربية (طفولة) الوادي الجديد - تربية (طفولة) أسوان - تربية (طفولة) جنوب الوادي - تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة - تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال - تربية (طفولة) دمنهور - تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال - تربية (طفولة) سوهاج - تربية (طفولة) عين شمس - تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية".

- كليات الحقوق:

يوجد بعض الكليات التي بها نظام الانتساب فقط وهي "حقوق انتساب موجه الإسكندرية - حقوق انتساب موجه الزقازيق - حقوق انتساب موجه سوهاج - حقوق انتساب موجه جنوب الوادي"، والكليات التي بها نظام انتساب وانتظام هى "حقوق الفيوم - حقوق القاهرة - حقوق المنصورة - حقوق المنوفية بشبين الكوم - حقوق أسوان - حقوق أسيوط - حقوق بنها - حقوق بني سويف - حقوق بور سعيد - حقوق حلوان - حقوق دمياط - حقوق طنطا - حقوق عين شمس - حقوق مدينة السادات".

- كليات التربية النوعية

"الفيوم - القاهرة - المنصورة بمنية النصر وبميت غمر - المنوفية بأشمون - أسوان - أسيوط - بنها - بور سعيد - جنوب الوادي - دمنهور رياض أطفال بالنوبارية - دمياط - سوهاج - شعبة مسرح تربوى المنصورة - عين شمس - مطروح".

- كليات الآداب انتساب وانتظام

يوجد بعض الكليات التي بها نظام الانتساب فقط وهى "آداب انتساب موجه الإسكندرية - آداب انتساب موجه الزقازيق - آداب انتساب موجه العريش - آداب انتساب موجه الفيوم - آداب انتساب موجه القاهرة - آداب انتساب موجه المنصورة - آداب انتساب موجه بنها - آداب انتساب موجه بني سويف - آداب انتساب موجه طنطا - آداب انتساب موجه عين شمس - آداب انتساب موجه كفر الشيخ"، والكليات التي بها نظام انتساب وانتظام هى " آداب الفيوم - آداب المنوفية بشبين الكوم - آداب المنيا - آداب الوادي الجديد - آداب أسوان - آداب أسيوط - آداب بنات عين شمس - آداب بني سويف - آداب بور سعيد - آداب جنوب الوادي - آداب حلوان - آداب دمنهور - آداب دمياط - آداب سوهاج - آداب كفر الشيخ - آداب وعلوم إنسانية السويس - آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية".

- كليات السياحة والفنادق

وهى "سياحة وفنادق الإسكندرية - سياحة وفنادق الفيوم - سياحة وفنادق المنصورة - سياحة وفنادق المنيا - سياحة وفنادق بني سويف - سياحة وفنادق حلوان بالمنيل - سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية - سياحة وفنادق مدينة السادات - سياحة وفنادق مطروح - سياحه وفنادق الاقصر".

- كليات التربية النوعية "موسيقى - فنية":

كليات التربية النوعية الفنية هى "تربية نوعية فنية الإسكندرية - تربية نوعية فنية الزقازيق - تربية نوعية فنية الفيوم - تربية نوعية فنية القاهرة - تربية نوعية فنية المنصورة - تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر - تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر - تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون - تربية نوعية فنية أسوان - تربية نوعية فنية أسيوط - تربية نوعية فنية بنها - تربية نوعية فنية بور سعيد - تربية نوعية فنية جنوب الوادي - تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية - تربية نوعية فنية دمياط - تربية نوعية فنية سوهاج - تربية نوعية فنية طنطا - تربية نوعية فنية عين شمس - تربية نوعية فنية كفر الشيخ - تربية نوعية فنية مطروح".