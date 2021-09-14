وزير الدولة للشئون الخارجية الهندية يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم، أن وزير الدولة للشئون الخارجية الهندى ف . موراليدهاران سيبدأ غدًا زيارة رسمية للجزائر تستغرق ثلاثة أيام لإجراء محادثات مع المسئولين الجزائريين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الوزارة فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- إن الوزير سيقوم بهذه الزيارة خلال الفترة ما بين 15- 17 سبتمبر، وأنه سيزور خلالها رئيس الوزراء الجزائرى أيمن بن عبدالرحمن، وسيجرى محادثات مع وزير الخارجية رمطان لعمامره ومع شخصيات أخرى بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن الوزير سيلتقى أيضًا مع أعضاء الجالية الهندية فى الجزائر خلال هذه الزيارة.

ووصف البيان العلاقات الهندية الجزائرية بأنها علاقات ممتازة وراسخة، ولفت إلى أن هناك تاريخًا مشتركًا يربط بين البلدين فى الكفاح ضد الاستعمار، وأن العلاقات الدبلوماسية أقيمت بينهما خلال شهر يوليو عام 1962 وهو العام الذى حصلت فيه الجزائر على استقلالها.

وأشار بيان وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن حجم التبادل التجارى بين الهند والجزائر بلغ 39 1 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021، وأن عددًا من الشركات الهندية تعمل فى قطاعات مختلفة بالجزائر، وأنه من المتوقع أن تؤدى هذه الزيارة إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

وفي سياق آخر، تعاني الهند من أزمة فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 25 ألفًا و404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و339 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 33 مليونًا و289 ألفًا و579 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 443 ألفًا و213 حالة وفاة، حسبما نقلته صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية.

كما أشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 32 مليونًا و484 ألفًا و159 شخصًا، بعد تعافي 37 ألفًا و127 شخصًا آخر خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا تزال هناك 362 ألفًا و207 حالات نشطة في أنحاء البلاد.