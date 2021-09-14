الأنبا مكاريوس يشارك فى حفل تخرج مدرسة الكتاب المقدس

شارك الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا في حفل تخرج طلاب وطالبات إعدادي، والذي أقامته اللجنة المركزية لمعهد البابا شنودة الثالث لدراسة الكتاب المقدس.

وشارك 29 من الشباب من كنائس الإيبارشية بإجمالي 300 خريج، شارك في الحفل لفيف من آباء كهنة الإييارشية، القمص سدراك نصير مسئول الخدمة، والقس أباكير رشدي، والقس موسى ثابت، والقس فيلوباتير حنا، والقس يوسف رجائي، والقس رافائيل يوسف، والقس يسطس مكرم، والقس يوستينوس جرجس، وذلك مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

من هو الأنبا مكاريوس؟

وُلد الانبا مكاريوس باسم مكرم عياد، التحق في بادئ الأمر بدير البراموس ببرية شيهيت المعروفة حاليًا بـ"وادي النطرون"، ترهبن الأنبا مكاريوس بهذا الدير في تاريخ 5 ديسمبر لعام 1978م وعرف بإسم "كيرلس البرموسي"

وفي عام2002م طلبه مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث ضمن 4 رهبان لتعمير أحد الاديرة القبطية في وادي النطرون سيم أسقفًا على كنائس المنيا وأبوقرقاص 31 مايو عام 2004م.

ثم تولى الأنبا مكاريوس رعاية وخدمة أبناء الكنائس القبطية بدول المهجر في نوفمبر 2011م، ذلك بعد تنصيب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال في 27 سبتمبر الجاري، بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي، بإجراءات مشددة لمنع انتشار كورونا.