الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 15 بندقية خرطوش داخل منزل عامل فى مطروح

اسلحة
اسلحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 15 بندقية خرطوش داخل منزل عامل، في محافظة مطروح.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، قيام عامل ومقيم دائرة قسم شرطة الحمام بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص، وعرضه "بندقية خرطوش" للبيع.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته " 15 بندقية خرطوش و45 دبشك فيبر لبنادق خرطوش".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لصالح عامل آخر مقيم دائرة قسم شرطة الحمام نظير "مبلغ مالي"، وقيامة بعرض إحدى البنادق للبيع خشية عدم التزام المذكور بإعطائه المبلغ المتفق عليه.

وباستهداف الأخير تم ضبطه، واعترف بأن المضبوطات خاصة بآخر مقيم المحامدة القبلية بسوهاج "له معلومات جنائية"، واتفاق المذكور معه على الاحتفاظ بالسلاح نظير "مبلغ مالى"، لحين حضور أحد الأشخاص واستلام المضبوطات منه، على إثر ذلك قام بتسليم المضبوطات للمتهم الأول الذى ضبط السلاح بحوزته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

الداخلية مطروح عامل منزل وزارة الداخلية قطاع الأمن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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