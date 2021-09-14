كم يبلغ سعر البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 14-9-2021

بورصة الدواجن اليوم وسعر البيض الثلاثاء الموافق ١٤ سبتمبر 2021.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل " عن سعر البيض بمختلف أنواعه بالبورصة اليوم الاثنين، فلقد مازالت أسعار البيض تشهد استقرارًا طفيفًا بالسوق المحلية اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر سبتمبر، ليصل 36 جنيها للطبق الواحد بالمزرعة، وذلك وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

بورصة الدواجن اليوم

وفي هذه السطور تستعرض "الدستور" أسعار البيض بالبورصة والسوق المحلية اليوم الاثنين الموافق ١٤ /٩/٢٠٢١، ومدى إقبال المواطنين على شراء هذا المنتج الرئيسي .



أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض اليوم لكل طبق أبيض منه ما بين 40 و41 جنيهًا ، وفقا لما صرح به رئيس الثروة الداجنة إن إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي وكذلك التصدير الخارجي .



بورصة البيض اليوم الثلاثاء

عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني يصل نحو 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية يصل نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، حيث ارتفع مؤخرا في معدل إنتاج مصر السنوي من البيض إلى 13 مليار بيضة.



سعر كرتونة البيض اليوم

ذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة إن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية السنوي بلغ نحو 130 بيضة، وذلك وفقا على آخر إحصائي.

أسعار البيض الأحمر

البيض الأحمر سجل سعر نحو 42 جنيهًا للطبق، كما سجلت معظم مزارع الدواجن المرخصة بمنتصف شهر فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

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أسعار البيض البلدى



وصلت أسعار البيض البلدى 43 جنيهًا للطبق، البيض يعمل بشكل كبير في إدارة الكوليسترول ويسهم أيضا بشكل ملحوظ من تلاشي مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إضافة إلي كونه يحتوي على مادة الكولين والذي تعد بدورها عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية ،لاسيما دوره في تعزيز مناعة الجسم .