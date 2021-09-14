الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

26 سبتمبر آخر موعد للتقديم للحفل السنوي لتكريم أبناء العاملين بجامعة القناة

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي

تنظم جامعة قناة السويس حفلها السنوي لتكريم أبناء أعضاء هيئة التدريس، وأبناء العاملين المتفوقين دراسيا بمراحل التعليم المختلفة، عن العام الدراسي 2020- 2021.

وكان الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، قد أكد على أن الجامعة تعمل بروح الفريق، والأسرة الواحدة، وأن حفلها السنوي لتكريم أبناء العاملين هو تقليد تتبعه منذ سنوات طويلة، تأكيدا على دعم الجامعة لأبنائها وأبناء العاملين بها، وأن منظومة العمل بها هي منظومة متكاملة يقوم على نجاحها جميع الأطراف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وحددت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، شروط التكريم بأن يكون من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدائمين بالجامعة، وأضافت أنه تم تعديل نسبة النجاح للمتقدمين الحاصلين على الشهادات الإعدادية والثانوية بنسبة نجاح لا تقل عن 80% بدلا من 95%، تماشيا مع تغيرات نتيجة نسب النجاح وانخفاضها هذا العام، موضحة أنه تم مد فترة التقدم حتى يوم 26 سبتمبر.

وتابعت أمين عام الجامعة،  أنه بالنسبة للحاصلين على الشهادات الجامعية ألا يقل التقدير العام التراكمي عن جيد جدا، و يتم تقديم الاستمارة الخاصة بالتكريم لإدارة رعاية العاملين بالجامعة الجديدة، ومرفق بها صورة طبق الأصل معتمدة من المدرسة الحاصل منها على الشهادة الدراسية، وصورة بطاقة ولي الأمر ، وصورة من شهادة ميلاد الطالب، وصورة شخصية حديثة له، على أن يقدمها ولي الأمر بنفسه، و يقام الحفل بإشراف منار السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وأحمد الشاعر مدير إدارة رعاية العاملين.

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