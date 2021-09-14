«قعدة تاريخ».. للكاتب والباحث وليد فكري على «CBC» الخميس

تبدأ قناة CBC عرض أولى حلقات برنامج “قعدة تاريخ” من تقديم الكاتب والباحث وليد فكري، الخميس 16 سبتمبر، في تمام الساعة الحادية عشرة، ومن المقرر أن يعرض البرنامج الثقافي الجديد أسبوعيا بحلقة يوم الخميس وحلقة أخرى يوم الجمعة.

ويقدم البرنامج منظورا ثقافيا جديد من خلال مناقشة شجرة الإنسانية التي تفرع منها البشر والحضارات، كما يهتم البرنامج الجديد بالحضارات الإنسانية، حيث استلهم منها التتر وديكور البرنامج، ويتناقش شجرة الإنسانية وفرع الإنسان البدائي ثم الفراعنة والرومان والعرب والمسلمين وأوروبا الحديثة والحرب العالمية والعصر الحديث وكذلك صعود الإنسان للفضاء، وكل ذلك بطريقة جذابة ثنائية الأبعاد.

يذكر أن الكاتب وليد فكرى يعد مدرسة خاصة فى الكتابة التاريخية، وقدم العديد من الكتب منها "أساطير مقدسة" و"دم المماليك" و"دم الخلفاء".

وكان المركز الثقافي الفرنسي، نظم الأسبوع الماضي أمسية جديدة من أمسيات، سلسلة ندوات حول التاريخ.. مصر المتوسطية، ولقاء مع الكاتب وليد فكري وذلك بقاعة المسرح بالمركز.

وتناول لقاء "مصر المتوسطي"، الحديث تأثير موقع مصر على البحر المتوسط، حيث أصبح بابًا مفتوحًا بين مصر وحضارات العالم القديم المطلة على أعرق بحاره، فمن خلاله تلاقت مع العالم بالحضارة والتجارة والهجرات وحتى الغزوات والحروب، عن ذلك الدور الهام الذي لعبه البحر المتوسط في حياة مصر عبر عصورها المختلفة، وقصص السلام والحرب عبر ذلك المتوسط الكبير، بالإضافة إلى حكاية تأسيس مدينة الإسكندرية كواحدة من أكبر وأجمل مدن البحر الأبيض المتوسط يتطرق حديث الكاتب وليد فكري.

يذكر أن "وليد فكري" كاتب وباحث في مجال التاريخ، يمارس الكتابة التاريخية منذ العام 2009 ويكتب في عدة مواقع عربية.

صدرت له كتب وروايات عديدة من بينها: «تاريخ شكل تاني» (2010)، و«تاريخ في الظل» (2012)، و«مصر المجهولة» (2015)، و«دم المماليك» (2016)، و«دم الخلفاء» (2017)، و«أساطير مقدسة» (2018).