الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يوسف العصران يدخل في صراع مع مصطفى فهمي في «الحرير المخملي»

يوسف العصران
يوسف العصران

يشارك الفنان الشاب يوسف العصران في مسلسل "الحرير المخملي" ويلعب دورا محوريا في الأحداث حيث يدخل في صراع مع النجم مصطفى فهمي بطل العمل. 

وتنطلق أولى حلقات مسلسل "الحرير المخملي" للنجم مصطفى فهمى، ونخبة كبيرة من الفنانين، يوم الأحد المقبل 19 سبتمبر الجاري، على منصة "Viu" الإلكترونية.

- تفاصيل مسلسل "الحرير المخملي"

وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عقد التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث، وتجسد الفنانة داليا مصطفى والتي تخوض البطولة النسائية ضمن العمل بدور صحفية حوادث وتحقيقات وهي ابنة مصطفى فهمي، وتعمل على الحصول على ماجستير، وعمرها 21 عامًا، وبعد ذلك تمر سنوات عديدة لتظهر بعمر الثلاثينيات، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حتى بداية الألفية الثالثة.

- أبطال المسلسل 

و مسلسل "الحرير المخملي" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، ياسمين سمير، ومحمد على رزق، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

وكان االمسلسل قد انطلق تصوير أول مشاهده في شهر فبراير الماضي، وتوقف تصويره خلال شهر رمضان الماضي بسبب انشغال صناع العمل وأبطاله بتصوير الأعمال الرمضانية الماضية، ويظهر الفنان مصطفى فهمي، بطل العمل، بدور رجل ثري يقطن في الفيوم، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها، وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في الفترة من بداية الثمانينات وحتى بداية الألفية الثالثة.

يوسف العصران الحرير المخملي مسلسل الحرير المخملي مصطفى فهمي موعد عرض مسلسل الحرير المخملي

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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