الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استعلم الآن عن جدول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

صرف رواتب
صرف رواتب

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 من أبرز الكلمات البحثية التي تتحكم في مؤشرات البحث العلمية حاليا، وتحصد نسب مشاهدة عالية، وذلك لرغبة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في معرفة جدول صرف الرواتب، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول الصرف الذي اعتمدته وزارة المالية لكافة موظفي الوزارات والهيئات الحكومية.

جدول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

اعتمدت وزارة المالية الكتاب الدوري الربع سنوي الخاص بصرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الثلاث شهور الأولى في السنة المالية الحالية (2021-2022) (يوليو، أغسطس، سبتمبر) حيث يبدأ صرف رواتب أكثر من 5 ملايين موظف يوم 21 سبتمبر ويستمر لمدة 3 أيام جاء ذلك ضمن خطة الإجراءات الاحترازية التي  تبنتها الدولة عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتنظيم عملية الصرف والحد من التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك لتفادي انتشار العدوى بين الموظفين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة منهم وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية للحد من تفشي العدوى.

 

جدول قبض رواتب الموظفين سبتمبر 2021

ووفقا للجدول الذي تم وضعه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية فإنه سيتم صرف رواتب شهر سبتمبر خلال الفترة من 21 – 23 سبتمبر حيث يتم صرف رواتب موظفي 33 وزارة وهيئة ومصالحة حكومية يوم 21 سبتمبر فيما يتم صرف رواتب موظفي 20 وزارة وهيئة ومصالحة حكومية يوم 22 سبتمبر ويتم صرف رواتب موظفي 13 وزارة وهيئة ومصالحة حكومية يوم 23 سبتمبر فيما يتم صرف باقي رواتب موظفي القطاعات الأخرى يومي 26 و 27 سبتمبر وتهيب وزارة المالية بالموظفين بتوخي الحذر أثناء صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي والابتعاد عن التزاحم وإتباع كافة الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار عدوى الفيروس.

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موعد صرف رواتب الموظفين سبتمبر 2021

رواتب موظفي الدولة سبتمبر 2021

وفقا لجدول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 فإن صرف رواتب وزارة (الاتصالات، النقل، الهجرة، الإسكان، ...) يوم 21 سبتمبر بينما صرف رواتب وزارة (التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، التعاون الدولي ،...) يوم 22 سبتمبر وصرف رواتب وزارة ( التعليم، والزراعة، والمالية، والري،...) يوم 23 سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 صرف مرتبات شهر سبتمبر مرتبات شهر سبتمبر شهر سبتمبر مرتبات صرف مرتبات وزارة المالية جدول صرف الرواتب رواتب الموظفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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