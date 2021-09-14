كوريا الجنوبية تسجل 1497 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 7 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.



وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن الحصيلة الإجمالية للمصابين ترتفع بذلك إلى 275 ألفا و910، والوفيات إلى .2367



وتظل حالات الإصابة اليومية فوق حاجز الألف منذ أكثر من شهرين وسط تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء البلاد.



وبحسب وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تلقى 15ر33 مليون شخص أو 2ر66% من سكان البلاد أول جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، بينما تلقى 48ر20 مليون شخص أو 9ر39% اللقاح بشكل كامل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و إندونيسيا، و المكسيك، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.