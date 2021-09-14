الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء 14/ 9/ 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم 14 سبتمبر 2021 على النحو التالي.


- برج الحمل

مهنياً: حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.

عاطفياً: : يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك من وجهة نظر الحبيب حول الكثير من الأمور.

صحياً: كن حريصاً على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في عملك.
ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

أحلام مستغانمي

- برج الثور:


مهنياً: يجعلك هذا اليوم اكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة.

عاطفياً: تتخلص من سوء تفاهم مع الشريك وتظهر لك الحقيقة وتنكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً.

صحياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.
ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

حسن الرداد

- برج الجوزاء


مهنياً: ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع في محيطك المهني والعائلي.

عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي السحيق وتبحث عن حب قديم كي تجدده.

صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم جيداً لتستيقظ نشيطاً.
ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

زبيدة ثروت

- برج السرطان


مهنياً: تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات.

عاطفياً: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير.

صحياً: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.

 ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

غادة عبد الرازق

- برج الأسد 


مهنياً: يطرأ أمر مهم للغاية يجعلك هذا اليوم أكثر انفتاحاً على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء وحتى على أرباب العمل.

عاطفياً: قد تنشأ صراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد تجرح حبيبك بالكلام أو تعاني مشكلة يمرّ بها أحد المقرّبين.

صحياً: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.
ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

رامي عياش

برج العذراء

مهنياً: يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات الإيجابية والاخبار السارة ، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح.

عاطفياً: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الأخيرة لن تظهر على الساحة حالياً.

صحياً: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك.

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

إيمان العاصي

- برج الميزان 

مهنياً: يوم ضاغط ومتقلب قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.

عاطفياً: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون لمصلحتك والشريك حتماً.

صحياً: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها.
ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

بيلا حديد

- برج العقرب 


مهنياً: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لادخال تغيير ايجابي على حياتك نظراً إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات.

عاطفياً: تحتاج الى من يتوسط بينك وبين الحبيب وتكثر المشاحنات وتشتد الاصطدامات بين المواقف والآراء.

صحياً: مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي.
ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

هند صبري

- برج القوس

مهنياً: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية.

عاطفياً: أعتبر اليوم مناسباً جداً لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى.

صحياً: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقاً وانزعاجاً بسبب ضغوط العمل المتواصلة.
ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

براد بيت

- برج الجدي


مهنياً: تعيش يوما مميزا جدا يدعمك فيه المثلث الفلكي الترابي ما يجعلك تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل.

عاطفياً: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها.

صحياً: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.

ليلى علوي

- برج الدلو 


مهنياً: قد تتراجع المعنويات في بداية هذا الشهر وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء.

عاطفياً: لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء.

صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية.
ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

عن الصراع والهزيمة والتسامح.. نظرة على موضوعات وقضايا أفلام يوسف شاهين - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

- برج الحوت
 

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم المهم الكثير من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة.

عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وضع له النقاط على الحروف.

صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول.
ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.

الأبراج الفلك الأبراج الفلكية حظك اليوم جاكلين عقيقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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