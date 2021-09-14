حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء 14/ 9/ 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم 14 سبتمبر 2021 على النحو التالي.
- برج الحمل
مهنياً: حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.
عاطفياً: : يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك من وجهة نظر الحبيب حول الكثير من الأمور.
صحياً: كن حريصاً على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في عملك.
ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.
- برج الثور:
مهنياً: يجعلك هذا اليوم اكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة.
عاطفياً: تتخلص من سوء تفاهم مع الشريك وتظهر لك الحقيقة وتنكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً.
صحياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.
ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.
- برج الجوزاء
مهنياً: ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع في محيطك المهني والعائلي.
عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي السحيق وتبحث عن حب قديم كي تجدده.
صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم جيداً لتستيقظ نشيطاً.
ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.
- برج السرطان
مهنياً: تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات.
عاطفياً: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير.
صحياً: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.
ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.
- برج الأسد
مهنياً: يطرأ أمر مهم للغاية يجعلك هذا اليوم أكثر انفتاحاً على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء وحتى على أرباب العمل.
عاطفياً: قد تنشأ صراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد تجرح حبيبك بالكلام أو تعاني مشكلة يمرّ بها أحد المقرّبين.
صحياً: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.
ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.
برج العذراء
مهنياً: يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات الإيجابية والاخبار السارة ، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح.
عاطفياً: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الأخيرة لن تظهر على الساحة حالياً.
صحياً: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك.
ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.
- برج الميزان
مهنياً: يوم ضاغط ومتقلب قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.
عاطفياً: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون لمصلحتك والشريك حتماً.
صحياً: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها.
ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.
- برج العقرب
مهنياً: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لادخال تغيير ايجابي على حياتك نظراً إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات.
عاطفياً: تحتاج الى من يتوسط بينك وبين الحبيب وتكثر المشاحنات وتشتد الاصطدامات بين المواقف والآراء.
صحياً: مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي.
ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.
- برج القوس
مهنياً: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية.
عاطفياً: أعتبر اليوم مناسباً جداً لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى.
صحياً: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقاً وانزعاجاً بسبب ضغوط العمل المتواصلة.
ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.
- برج الجدي
مهنياً: تعيش يوما مميزا جدا يدعمك فيه المثلث الفلكي الترابي ما يجعلك تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل.
عاطفياً: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها.
صحياً: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.
ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.
- برج الدلو
مهنياً: قد تتراجع المعنويات في بداية هذا الشهر وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء.
عاطفياً: لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء.
صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية.
ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.
- برج الحوت
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم المهم الكثير من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة.
عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وضع له النقاط على الحروف.
صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول.
ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.