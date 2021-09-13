الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تقر جرعة ثالثة معززة من لقاح ضد كورونا

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، الاثنين، أن خبراءها صدقوا على تقديم جرعة ثالثة مُعززة من لقاح مضادر لفيروس كورونا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، على أن تتم إتاحتها بداية من غدٍ الثلاثاء.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية اليونانية للتطعيم ماريا ثيودوريدو - حسبما نقلته صحيفة "كاثمريني" المحلية، إن السلطات ستتيح بدء حجز مواعيد للحقن بالجرعة الثالثة المعززة من اللقاح لمن هم فوق 60 عامًا أو يعانون من ضعف جهاز المناعة بداية من غد الثلاثاء.

أضافت ثيودوريدو أن الجرعة الثالثة سيتم تقديمها للمُلقحين بالكامل بعد فترة من 6 إلى 8 شهور بعد الحصول على الجرعة الثانية، لافتة إلى أنه بالنسبة للأشخاص ضعيفي المناعة يمكن أن يتلقوا الجرعة المُعززة بعد 4 أسابيع فقط من الجرعة الثانية.

كورونا اليونان أثينا الصحة اليونانية

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