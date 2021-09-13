حقيقة تراجع أسعار الطماطم لـ6 جنيهات: ما الأسباب؟

أكد محمد كمال، رئيس قسم الخضار والفاكهة بفرع شركه الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالمهندسين، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزاره التموين أنه خلال 20 يومًا ستتراجع أسعار الطماطم تدريجيًا مع بدء العروات الجديدة، متوقعًا أن تصل لـ6 جنيهات وتصل إلى معدلاتها الطبيعية إلى 4 جنيهات للكيلو.

أضاف رئيس قسم الخضار والفاكهة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالمهندسين أن وزارة التموين تقوم بمجهودات كبيرة بزيادة المعروض لسلعة الطماطم خلال المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة والهايبرات تقوم بطرح سعر الطماطم بـ8 جنيهات و9 جنيهات للكيلو وقامت بخفض أسعار الخيار إلى 6 جنيهات، مقارنة ببيعه بسعر 10 جنيهات و9 جنيهات وطرح سعر البطاطس بـ8 جنيهات، مقارنة بطرحها في الأسواق المحلية بسعر 9 جنيهات و10 جنيهات.

قال رئيس قسم الخضار والفاكهة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية فرع المهندسين، لـ"الدستور"، إن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الطماطم نتيجة العروات والفواصل بين العروات الموسمية والصيفية والروايات الشتوية إلى أن يبدأ الإنتاج الجديد للعبوات الشتوية سيتم خفض الأسعار في جميع المنافذ وتتراجع تدريجيًا لتصل إلى معدلاتها الطبيعية، مقارنة بوقت سابق تراجعت أسعار الطماطم 3 كجم من الطماطم ويطرح بسعر 10 جنيهات للكيلو في العبوة الواحدة.

قال رئيس قسم الخضار والفاكهة إن أسعار البطاطس ستتراجع إلى معدلاتها الطبيعية لتصل سعرها لـ4 جنيهات وخمس جنيهات و6 جنيهات خلال الفترة المقبلة مع الإنتاج الجديد خلال الشهور المقبلة بدلاً من طرحها في الأسواق المحلية حاليًا (9 جنيهات و10 جنيهات).