برلماني يطالب بوجود مكاتب ثقافية بمراكز الشباب لتزويدهم بالمعرفة

قال النائب أحمد البلشي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الاهتمام بالشباب أصبح الركيزة الأساسية للدولة وخطتها لبناء الإنسان، منوها باهتمام الحكومة ومعرفة دورهم الهام في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والسعي الدائم في توفير فرص عمل لهم من خلال المشروعات القومية العملاقة واستصلاح الأراضي والمجمعات الصناعية.

وأضاف البلشي في تصريحات له اليوم، أن تكليف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب "مديري المراكز – مشرفي الأنشطة – مسئولي الربط الإلكتروني"، يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالرياضة وبثقافة الشباب وبنائهم اجتماعيا وثقافيا واجتماعيا.

ونوه عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بأن مراكز الشباب لها دور كبير في نشر الثقافة والتوعية لدى الشباب، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك مكاتب ثقافية يتم الاضطلاع عليها من قبل الشباب، لتزويد خبراتهم المعرفية.

وفي وقت سابق اليوم وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب «مديري المراكز– مشرفي الأنشطة– مسؤولي الربط الإلكترونى»، وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج عددا من الموضوعات تتضمن كيفية بناء قواعد بيانات للبرامج والانشطة والفعاليات الخاصة بمراكز الشباب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج وتسويق مراكز الشباب وجذب الفئات المستهدفة، وكيفية التشبيك الأفقي مع المؤسسات المجتمعية المحيطة بمركز الشباب مثل المدرسة والوحدة الصحية ووحدة التضامن الاجتماعي وكذلك الجامعة والمسجد والكنيسة وغيرها لتقديم خدمة متكاملة تواجه وتشبع الاحتياجات الفعلية للمواطن المصري في المجتمع المحلى المحيط بمركز الشباب.

وتستهدف ورش العمل بناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بالشباب والرياضة فيما يتعلق بدراسة الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة وكذلك قياس مدى تناسب البرامج والأنشطة المنفذة بمراكز الشباب مع رغبات تلك الفئات في ضوء توجهات الدولة في بناء الشخصية المصرية، وتفعيل منظومة الربط الالكترونى ورقمنة مراكز الشباب وفقا للآليات التي تم صياغتها وتنفيذها من قبل الوزارة بما يؤدى إلى تفعيل الدور المجتمعي وإعادة صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب.