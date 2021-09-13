فيفى عبده ضيفة وفاء الكيلانى فى برنامج «السيرة» على dmc

تحل الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتتحدث "فيفي"، خلال اللقاء، عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها بوالديها، وأسباب هروبها مع صديقتها للالتحاق بمهنة الرقص، فضلًا عن زيجاتها المتعددة وأسباب خلافها مع أزواجها السابقين.

وتكشف أيضًا عن تفاصيل تعاملها مع بناتها، وطريقة تربيتها الحازمة لهن، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية، وكذلك العديد من ذكرياتها المهمة سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

وكانت الفنانة عزة مجاهد، نجلة الفنانة فيفي عبده، قد قالت في تصريحات لها، إنها لا تعرف شيئًا عن الفيديو الذي نشرته والدتها وهي ترقص ب“الباشكير”.

وأضافت عزة، خلال التصريحات الصحفية: “والدتي حاليًا في الساحل الشمالي بتقضي إجازتها ومعرفش حاجة عن بلاغ المحامي أشرف فرحات”.

وتقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة “تطهير المجتمع”، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الراقصة فيفي عبده لاتهامها بنشر الفسق والفجور بسبب نشرها فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي ترقص بفوطة الحمام.

وأكد البلاغ أن الفيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتنافى الفيديو مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وكانت شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بفيديو أثناء رقصها بالفوطة البشكير.

يذكر أن فيفي عبده كانت قد قدمت في رمضان قبل الماضي برنامج مقالب على شاشة MBC.