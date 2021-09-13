الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار حملات إزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأحياء الثغر

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية أو لتقديمها الشيشة للمواطنين.

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حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية

كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية

وفي هذا الصدد، شن حي شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة استهدفت شارع مصطفى كامل باكوس ومزلقان شدس مزلقان فيكتوريا وشارع الجلاء، وأسفرت الحملة عن تحصيل شركة الصرف الصحي مديونيات بقيمة 9 آلاف جنيها، وضبط عدد 25 حالة إشغال وتحرير عدد 28 محضر متنوع من أمن صناعي وتموين وصحة ورصد بيئي، ووجهت القوى العاملة 4 إنذارات لمخالفة قانون العمل في بعض المنشآت كما تم فرض غرامات فورية تقدر بألفين جنيه وغلق عدد ٣ منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية

وقام حى وسط برئاسة المحاسب رجب النقيدي حملة مكبرة توجهت الى شوارع: بورسعيد، تانيس، طريق الجيش ،عمر لطفي،  السلطان حسين،  ميدان سعد زغلول، سوتير، المأمون ،الرصافة، الغرفة التجارية، قنال السويس، الرصافة ،جرين ،صفية زغلول، عبد القادر الغرياني ،ومحور المحمودية وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ١١٠ حالة إشغال متنوع.

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حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت محور المحمودية وبشاير الخير ١ وبشاير الخير وش  التوفيقية وش الناصرية، ش الطابية،  ش كرموز وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ١٣١ إشغال متنوع.

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حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية

وقام حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة استهدفت شوارع خالد بن الوليد ،٤٥ قبلى وبحرى،  ٣٠ قبلى ، القاهرة، سيف، مسجد سيدى بشر، ش ١٥ ، العيسوى ، ش ١٨ ، ملك حفنى بحرى  ، خليل حمادة وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٧٠ حالة إشغال متنوع.

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حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية

وواصل حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملاته لإزالة الاشغالات بشوارع الباب الاخضر، الكوبري القديم ، سوق الجمعة، السبع بنات، وكاله الليمون، إسحاق النديم أبي الدرداء حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية والتحفظ على عدد ١٠٦ حالة إشغال متنوع.

وشن حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة بمنطقة عبد القادر بحري وأسفرت عن غلق وتشميع عدد ٢ ورشة والتحفظ على ٢٧ حالة إشغال متنوع.

الإسكندرية تطبيق الإجراءات الاحترازية غلق وتشميع توقيع الغرامات الفورية الجهات التنفيذية حملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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