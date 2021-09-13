الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نيجيريا تسعى للاستفادة من خبرات مصر في الصناعات الدفاعية والأمنية

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية، مهم.

جاء هذا خلال زيارة وفد عسكري من دولة نيجيريا الشقيقة، في زيارة تهدف لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات الصناعية.

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة نيجيريا الشقيقة، بالإضافة إلى بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي .

ولفت “التراس”، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع الأشقائنا بدولة نيجيريا، وذلك في كافة مجالات التصنيع وتبادل الخبرات.

من جانبهم؛ أكد أعضاء الوفد النيجيري  حرص بلادهم على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دولة مصر الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرين أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يأتي في إطار تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب, وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي .

هذا وتفقد الوفد النيجيري على هامش الزيارة، معرض منتجات العربية للتصنيع، وأعربوا عن إعجابهم  بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع  المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المختلفة، فضلا عن خطط التدريب الحديثة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة.

عبد الفتاح السيسي نيجيريا الرئيس عبد الفتاح السيسي انبى الثورة الصناعية الهيئة العربية للتصنيع العربية للتصنيع رئيس الهيئة العربية للتصنيع لتحول الرقمى

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حوار بلا أسرار

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