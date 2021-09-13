ميناء الإسكندرية يستقبل ثاني الرحلات السياحية ونشاط في حركة الملاحة

استقبلت أرصفة محطة الركاب البحرية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأثنين، السفينة السياحية “Blue Sapphire”، في ثاني رحلاتها إلى ميناء الإسكندرية، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر توافدها إلى الميناء حتى شهر نوفمبر.

كما شهدت الميناء نشاطا ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 230 ألف طن تقريبا وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 2016 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 49 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 32 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

كما شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كان قد شهد ميناء الاسكندريه، وصول المركب السياحى سيلكتم كروز حامله ل 220 من منظمى رحلات سياحيه من دوله روسيا وكازخستان واوكرانيا قام بتنظيم الوصول شركه روتا تور الوكيل السياحة للكروز والوكيل لشركه انكس تورز العالمية.

واستقبل السفينة السياحية عدد من مسؤولي ميناء الإسكندرية، وعبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزاره السياحه بالاسكندريه، صول الفوج السياحى، ومحمد سعد مدير عام الهيه الإقليمية لتنشيط السياحه، وشكر عبد الحميد خلف مدير الشركه المنظمه (روتا تورز) لدعم السياحة بالاسكندريه وشكر كل من ساهم في انجاح البرنامج والاستقبال الحافل.

وحضر الاستقبال محمد سعد مدير عام الهيه الإقليمية لتنشيط السياحه، ومصطفى الخضري مدير عام الشركة المنظمة لورشة العمل، وعبد الحميد خلف مدير الاوبريشن، وعزيز أردوغان مدير عام الاوبريشن.

يشار الي أنه تم اعداد برنامج لزيارة اغلب المقاصد السياحية بمدينة الاسكندريه بعد ختام الاستقبال للتعريف والترويج السياحي للمدينة الساحرة.

كان قد أستقبل ميناء الإسكندرية، السفينة السياحية World Navigator القادمة من ميناء هيراكليون باليونان وعلي متنها عدد 178 راكب شاملين السائحين والطاقم معلنة تكلل جهود الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالنجاح في تخطي آثار جائحة COVID-19 في ظل توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واستئناف استقبال رحلات السفن السياحية عقب فترة توقف امتدت منذ مارس 2020 نتيجة لحلة الطوارئ العالمية الناتجة عن جائحة كورونا.

وبذلك تنضم هيئة ميناء الأسكندرية إلي عدد محدود من الموانيء حول العالم التي تشهد عودة تردد رحلات السفن السياحية.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بأن ميناء الإسكندرية قام بتطبيق العديد من الإجراءات الإحترازية التي تماثل نظيراتها من الموانيء الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا عقب اختيار ميناء الإسكندرية ليكون الممثل الرسمي عن الموانيء السياحية المصرية في عضوية لجنة مواجهة تداعيات الأزمة والتي شكلتها منظمة الميدكروز والتي تعد المنظمة الأولي المعنية بالسياحة البحرية في البحر المتوسط والبحار المجاورة، فضلاً عن قيام هيئة الميناء برفع درجة الإستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لإستقبال الرحلة السياحية.

كما أشار شاهين أن تلك الرحلة للسفينة World Navigator هي بداية لتردد عدد من الرحلات المنتظر توافدها علي ميناء الإسكندرية خلال الفترة المقبلة لذات الخط الملاحي وكذا عدد من الخطوط الأخري التي سوف يتم الإعلان عن قدومها تباعاً علي مدي الفترة القادمة، مشيداً بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين وزارتي النقل والسياحة والذي أسفر عن تحقيق تلك الطفرة الإستثنائية رغم الظروف الراهنة.

واكد شاهين علي الدور الوطني لوزارة النقل في تنشيط السياحة بمصر والذي اضطلعت به الوزارة بهدف النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي وتحقيق الإزدهار بأحد أهم مصادر الدخل القومي خلال الفترة المقبلة.