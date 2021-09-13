الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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اليوم.. تكريم الفائزين فى مبادرة "البحث الصغير " بجامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

دشنت جامعة قناة السويس ومديرية التربية والتعليم مبادرة “الباحث الصغير“ التي تم عقدها عبر برنامج ”Microsoft Teams” وذلك خلال الفترة من فبراير 2021 وحتى نهاية يوليو 2021 بمشاركة خمسون طالب وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية الثمانية، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس.

هذا وحرصت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على نشر ثقافة البحث العلمي ما بين طلاب المرحلة ما قبل التعليم الجامعي ومرحلة ما بعد البكالوريوس حتى يكون البحث العلمي أسلوبًا للحياة وكيفية البحث والتفكير العلمي الممنهج.

وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أنه خلال فترة المبادرة تم إعداد مجموعة متميزة من المحاضرات وورش العمل للطلاب المشاركين تهدف إلى تعريفهم علي أنواع البحوث وخطوات إعداد البحث العلمي، كيفية صياغة أجزاء البحث واستخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري فى إعداد البحث وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات، كما تم التعرف علي كيفية تنمية مهارات البحث العلمي للمشرفين على الأبحاث.

وأضافت هجرس أن الطلاب قاموا بتقديم مجموعة من الأبحاث الفردية والجماعية بلغ عددها 20 بحثًا.

وواصلت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم تقييم الأبحاث وفقًا لاستمارة تقييم البحوث التى تم تصميمها من قبل الجامعة وأسفرت النتائج عن حصول سبع أبحاث على تقدير عام ممتاز.

هذا وأعلنت هجرس أن يوم الأحد القادم الموافق 19 سبتمبر سيتم تكريم الطلاب المتميزين بالمبادرة والحاصلين على تقدير ممتاز حيث جائز فى المركز الثلاثة الأولى كل من الطلاب عمر محمد سلمان، فارس أشرف محمد، حمزة أشرف حمزة بالمرحلة الثانوية "شمال الإسماعيلية" عن بحث بعنوان  "درسة الآثار السلبية للمخدرات على الفرد والمجتمع بينما جاءت في المركز الرابع الطالبة مريم هشام حسين بالمرحلة الاعدادية "جنوب الإسماعيلية" ببحث يحمل عنوان "تأثير جائحة كورونا على الفرد والمجتمع فى مصر"، وجاءت بالمركز الخامس جنى أحمد محمد حسانين بالمرحلة الاعدادية "جنوب الإسماعيلية" ببحث حول “دراسة الآثار السلبية لظاهرة عمالة الأطفال على الفرد والمجتمع” يليها في المركز الخامس إبراهيم يسرى عبد المولى "القنطرة شرق" بالمرحلة الثانوية وبحث عن "المشاكل الأسرية وآثارها السلبية على الطفل الناشئ".

وحصل على المركز السابع والثامن كلًا من أحمد على سالم وممدوح محمود أحمد بالمرحلة القحطانية "فايد" وبحث عن “السرطان” (الأسباب - الأنواع - الأعراض- العلاج).

وجاء المركز التاسع الطالب يحيى أشرف أحمد "شمال الإسماعيلية" بالمرحلة الإعدادية وبحث عن "دراسة مدى فعالية البرمجة والذكاء الاصطناعي على حركة الروبوت وأخيرًا حصل على المركز العاشر الطالب أحمد علاء نمر "القنطرة شرق" بالمرحلة الإعدادية عن بحث بعنوان “دراسة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للبطولة على المجتمع”.

 

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