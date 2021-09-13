الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلاح الجو الإسرائيلى يشن غارات على قطاع غزّة

سلاح الجو الإسرائيلى
سلاح الجو الإسرائيلى

شن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الإثنين، غارات عدة على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزّة، ردًا على إطلاق صاروخ مساء الأحد باتجاه إسرائيل، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية والجيش الإسرائيلي، وفقًا لـ"فرانس برس". 

وقال مصدر أمني في غزّة، إنّ "طائرات حربيّة أغارت فجر اليوم على خمسة مواقع تابعة للمقاومة في مناطق مختلفة في قطاع غزة".

وأوضح أنّ "الغارات استهدفت موقعًا في رفح، وموقعين في خان يونس، وآخر في دير البلح جنوب القطاع، وموقعًا في بلدة بيت لاهيا (شمال)، أسفرت عن وقوع أضرار جسيمة من دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات".

ووفق شهود عيان، فإنّ كل المواقع المستهدفة تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

وأفاد شهود عيان بأنّ مسلّحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الطائرات المقاتلة أثناء القصف الجوي.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع تدريب عسكرية وأحد الأنفاق التابعة لحماس "ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع نحو المناطق الإسرائيلية"، مساء الأحد.

وأشار إلى أن نظام "القبة الحديد" اعترض الصاروخ.

وكانت إسرائيل وحماس توصلتا بوساطة مصر وأطراف آخرين، إلى اتفاق تهدئة بعد أعنف مواجهة عسكرية في مايو الماضي، لكن التهدئة بقيت هشة، وتم خرقها مرارًا.

سلاح الجو الإسرائيلي حركة حماس قطاع غز ة غز ة إسرائيل فرانس برس

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