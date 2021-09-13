الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جلوبال ويتنس: مقتل أكثر من 200 من نشطاء البيئة فى 2020

قتل النشطاء المدافعين
قتل النشطاء المدافعين عن الأرض والبيئة

ذكرت منظمة "جلوبال ويتنس" في تقرير لها صدر اليوم الإثنين، أن عمليات قتل النشطاء المدافعين عن الأرض والبيئة في انحاء العالم شهدت ارتفاعاً، حيث تم تسجيل 227 جريمة قتل خلال عام 2020 وفقا لفرانس برس.

 

وسجل تقرير المنظمة غير الحكومية ارتفاع عدد القتلى مقارنة بـ بالعدد المسجل في العام السابق 2019 وهو 212 حالة.

 

ومع ذلك، تفترض المنظمة أن العدد الفعلي لنشطاء البيئة الذين قتلوا أعلى بكثير.

 

ووقع ما يقرب من ثلاثة أرباع الهجمات في الأمريكتين.

 

وقتل 65 من النشطاء المدافعين عن الأرض والبيئة في كولومبيا، و30 في المكسيك و29 في الفلبين.

 

ويعتقد أن الشركات والمزارعين والجهات الفاعلة في الدولة في بعض الحالات، وكذلك العصابات الإجرامية والجماعات شبه العسكرية والمتمردين، يقفون في معظم الأحيان وراء أعمال العنف.

 

وذكر تقرير منظمة "جلوبال ويتنس" أن معظم عمليات القتل تتعلق بالغابات، تليها مشروعات بناء المياه والسدود والزراعة .

 

ذكرت منظمة "جلوبال ويتنس" في تقرير لها صدر اليوم الإثنين، أن عمليات قتل النشطاء المدافعين عن الأرض والبيئة في انحاء العالم شهدت ارتفاعاً، حيث تم تسجيل 227 جريمة قتل خلال عام 2020

 

وسجل تقرير المنظمة غير الحكومية ارتفاع عدد القتلى مقارنة بـ بالعدد المسجل في العام السابق 2019 وهو 212 حالة.

 

ومع ذلك، تفترض المنظمة أن العدد الفعلي لنشطاء البيئة الذين قتلوا أعلى بكثير.

 

ووقع ما يقرب من ثلاثة أرباع الهجمات في الأمريكتين.

 

وقتل 65 من النشطاء المدافعين عن الأرض والبيئة في كولومبيا، و30 في المكسيك و29 في الفلبين.

 

ويعتقد أن الشركات والمزارعين والجهات الفاعلة في الدولة في بعض الحالات، وكذلك العصابات الإجرامية والجماعات شبه العسكرية والمتمردين، يقفون في معظم الأحيان وراء أعمال العنف.

 

وذكر تقرير منظمة "جلوبال ويتنس" أن معظم عمليات القتل تتعلق بالغابات، تليها مشروعات بناء المياه والسدود والزراعة .

جلوبال ويتنس عمليات قتل النشطاء المدافعين البيئة الأرض المنظمة غير الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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