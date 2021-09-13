أصالة تكشف كواليس زوجها الجديد من الشاعر العراقى فائق حسن

كشفت المطربة أصالة عن كواليس زواجها الجديد من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقالت أصالة: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة؛ ولحظة حوّلت مشاعرنا؛ كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق".

وأضافت: "معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو؛ نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر".

وتابعت: "أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي؛ وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي؛ وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

واختتمت أصالة قائلة: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي؛ وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكرة القريب والبعيد قصّة حلوة وبتحلى تنحكي دائماً بابتسامة ما يكون فيها لحظة وجع؛ عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".

يذكر أن الفنانة أصالة تستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية المختلفة في مصر والوطن العربي بالإضافة إلى أنه تستعد لطرح بعض الأغنيات المختلفة لها من ألبومها الغنائي الجديد.