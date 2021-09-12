فراس سعيد عن حكاية «غالية»: «شخصية جديدة عليا ومبسوط بردود الفعل»

أعرب الفنان فراس سعيد عن بالغ سعادته لمشاركته في الحكاية الأولى من مسلسل زي القمر مؤكدًا أن شخصية إبراهيم فودة، مهندس البترول التي يجسدها هي جديدة عليها، ومختلفة عن باقي الأعمال السابقة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.

وعن تحضير الشخصية قال فراس السعيد، لـ"الدستور":"خدت الورق وقعدت مع المخرجة الشاطرة شيرين عادل قرينا الورق كويس وفهمتني أبعاد الشخصية وبدأنا التصوير".

وأشاد فراس باستمرارية إنتاج شركة سينرجى لفكرة المسلسل المكونة من 10 حلقات فقط وحكايات منفصلة عن بعضها البعض، معربًا عن بالغ سعادته لتصدره برفقة الفنانة درة والتي يجسد شخصية زوجها عن طريق مواقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات "فيسبوك"، متابعًا: "الحمد لله على نجاح الشخصية ومبسوط جدا بتبادل الناس الكوميك على الشخصية وهذا يدل على النجاح".

وأشاد بفكرة البطولة الجماعية، خاصة أن جميع أبطال العمل مجتهدون ويتمتعون بخفة الظل، ما سهل على الجميع مشقة التصوير، الذى كان يستمر لساعات طويلة جدا، لإنجاز الـ10 حلقات.

وأعرب عن بالغ سعادته للعمل مع المخرجة الكبيرة شيرين عادل: “مخرجة مجتهدة وفاهمه شغلها كويس، وعارفة هي بتعمل ايه، و قادرة تخرج الطاقة من الممثل”.