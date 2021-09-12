الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فراس سعيد عن حكاية «غالية»: «شخصية جديدة عليا ومبسوط بردود الفعل»

الفنان فراس سعيد
الفنان فراس سعيد

أعرب الفنان فراس سعيد عن بالغ سعادته لمشاركته في الحكاية الأولى من مسلسل زي القمر مؤكدًا أن شخصية  إبراهيم فودة، مهندس البترول التي يجسدها هي جديدة عليها، ومختلفة عن باقي الأعمال السابقة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.

وعن تحضير الشخصية قال فراس السعيد، لـ"الدستور":"خدت الورق وقعدت مع المخرجة الشاطرة شيرين عادل قرينا الورق كويس وفهمتني أبعاد الشخصية وبدأنا التصوير".

وأشاد فراس باستمرارية إنتاج شركة سينرجى لفكرة المسلسل المكونة من 10 حلقات فقط وحكايات منفصلة عن بعضها البعض، معربًا عن بالغ سعادته لتصدره برفقة الفنانة درة والتي يجسد شخصية زوجها عن طريق مواقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات "فيسبوك"، متابعًا: "الحمد لله على نجاح الشخصية ومبسوط جدا بتبادل الناس الكوميك على الشخصية وهذا يدل على النجاح".

وأشاد بفكرة البطولة الجماعية، خاصة أن جميع أبطال العمل مجتهدون ويتمتعون بخفة الظل، ما سهل على الجميع مشقة التصوير، الذى كان يستمر لساعات طويلة جدا، لإنجاز الـ10 حلقات.

وأعرب عن بالغ سعادته للعمل مع المخرجة الكبيرة شيرين عادل: “مخرجة مجتهدة وفاهمه شغلها كويس، وعارفة هي بتعمل ايه، و قادرة تخرج الطاقة من الممثل”. 

الفنان فراس سعيد فراس سعيد حكاية غالية مسلسل زي القمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

استعلم.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والكليات المتاحة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم يصدر 13 قرارًا بشأن العام الدراسى الجديد

فرج عامر يتعرض لحادث سير

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثالث.. إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل (فيديو)

عضو «الحركة الإسلامية».. من هو العربى المنتخب رئيسًا لإحدى لجان الكنيست؟

«ما يمسكم يمسنا».. هكذا أحيت إسرائيل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر (صور)