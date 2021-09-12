تعرف على السيرة الذاتية لمعاونى وزير الرى

أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، قرارا بتكليف المهندس محمد عمر مكرم معاوناً للوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس أحمد عبد العزيز أحمد معاوناً للوزير للتعاون الدولى، والمهندس عبد الرحيم يحيى محمد معاوناً للوزير لشئون مياه النيل.



ونستعرض السيرة الذاتية لشباب المهندسين الثلاثة التى تحمل ملامح عن الشخصية القيادية وتأهيل شباب مهندسي وزارة الموارد المائية والري لتولى المناصب القيادية وإتاحة الفرصة للشباب.



المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة الفيوم دفعة عام ٢٠٠٩ ، وقد اجتاز البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وبرنامج القيادة للتميز الحكومي "برنامج مشترك بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز بلندن ووزارة التخطيط" .



كما عمل سابقاً كمدير هندسة ري سيلا بالفيوم ومساعد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم ومساعد رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي ومهندس بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الري



بينما المهندس أحمد عبد العزيز أحمد معاون الوزير للتعاون الدولى، حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة عين شمس دفعة عام ٢٠١٣ ، وعمل بالمكتب الفني للوزير، كما أنه عضو في لجنة اعداد قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية ، ويتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الاستشارى المصرى الهولندى.



كما شارك بالعديد من المؤتمرات وحصل على العديد من البرامج التدريبية على المستوى الدولي والمحلي في مجالات نمذجة المياه الجوفية ونوعية المياه.



وتولى المهندس عبد الرحيم يحيى محمد معاوناً للوزير لشئون مياه النيل، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة عين شمس دفعة عام ٢٠١٣ ، وحصل على ماجستير في الموارد المائية قسم هيدرولوجيا بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة.



كما عمل بالمكتب الفني للوزير، وشارك بالعديد من المؤتمرات الدولية وحصل على العديد من البرامج التدريبية على المستوى الدولي والمحلي في مجالات الادارة المتكاملة للمواد المائية وتغير المناخ والنمذجة والهيدرولوجيا وتحليل البيانات.