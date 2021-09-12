«تجارة الجملة»: صرف سلع شهرية بقيمة 1.250 مليار جنيه

أكد ربيع الشرقاوي العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن لم تحدث أزمة على الإطلاق في نقص السلع على مستوى فروع الشركة المنتشرة في محافظات الوجه القبلي منذ ظهور فيروس كورونا حتى الآن.

وقال الشرقاوي في تصريح لـ"الدستور"، إن الشركة توفر جميع الكحوليات والتعقيمات والكمامات لتغطية احتياجات المواطنين عند زيادة عمليات السحب عليها من جانب المواطنين، والتي كانت تطرح بأسعار مخفضة في بداية كورونا المستجد وهذا يرجع إلي السياسات الناجحة التي انتهجتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن السلع يتم توفيرها بشكل منتظم على مستوى الفروع ومخازن تجارة الجملة وكل السلع كان لديها أرصدة احتياطية لم تقل عن 4 أشهر، مشيرا إلى أنه يتم صرف سلع شهرية بقيمة مليار و250 مليون جنيه ولتصل حجم السلع التي يتم ضخها لصالح منظومة التموين الجديدة في العام بواقع 15 مليار جنيه.