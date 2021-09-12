وفد يابانى يؤدى واجب العزاء فى محمود العربى

حرص وفد من دولة اليابان على أداء واجب العزاء في رجل الأعمال الراحل محمود العربي المُلقب بـ«شهبندر التجار» المقام بمقر مصنعه بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

واستقبل المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد العربي، والمهندس صلاح العربى أبناء الراحل الحاج محمود العربي، المعزين.

وتوفي رجل الأعمال المصري الكبير محمود العربي مؤسس مجموعة العربي يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 89 عاما، وشيعت جنازته المهيبة يوم الجمعة بحضور الآلاف من أهالي قريته والعاملين بالمجموعة عقب صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.

وكتب المهندس محمد العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، على صفحته بفيس بوك، «بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾، عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي غدا الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، عزاء الرجال- مصنع العربي بقليوب، الكيلو 14 طريق مصر- اسكندرية الزراعي، وعزاء السيدات- عمارة العربي مصر الجديدة- 9 ش الفيوم- بجوار نفق الثورة».

وولد رجل الأعمال محمود العربي عام 1932 بأسرة فقيرة في قرية أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وتوفى والده وهو في سن صغيرة مما جعله يتوقف عن الدراسة وهو في الصف الرابع الابتدائي، انتقل إلى القاهرة عام 1942 ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية وكان أول راتب شهري حصل عليه 120 قرشًا.

وعام 1949 ترك العمل في المحال الصغيرة واتجه إلى البيع بتجارة الجملة، وأسس شركة العربي في 1964 التي تحولت إلى واحدة من كبرى الصناعة الوطنية في مصر، وفي 1974 سافر إلى اليابان للحصول على توكيل شركة توشيبا، وطلب منها بناء مصانع لها في مصر لتحمل فيما بعد اسم "توشيبا العربي"، وأصبح لديه توكيلات يابانية أخرى.

ويعمل في مجموعة العربي ما يقرب من 40 ألف عامل تم توزيعهم على أربع مجمعات صناعية داخل مصر، وتصدر المجموعة منتجاتها إلى نحو 60 دولة، بإجمالي صادرات قيمتها 250 مليون دولار سنويا.

عزاء الراحل محمود العربي