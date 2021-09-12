«حياة كريمة» تنظم أول لقاء جماهيري بأهالي شربين في الدقهلية

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع محافظة الدقهلية الحوار المجتمعي الأول بمركز ومدينة شربين بالوحدة المحلية ببساط كريم الدين، بحضور هيثم الشيخ نائب - محافظ الدقهلية وما يقرب من 400 شخص من أهالى الوحدة.

وقام السيد نائب المحافظ بعرض دور المبادرة فى محافظة الدقهلية والمشروعات التي تقيمها والهدف منها وأهمية التكاتف بين المحافظة والمواطنين من أجل الوصول الى أفضل مخرجات المبادرة.

وشرح المهندس محمد سامى - منسق المبادرة، نشأة فكرة مبادرة حياة كريمة ودورها على مستوى الجمهورية ككل باجمالى عدد المشروعات والقرى والأنشطة والحملات التى شاركت فيها المؤسسة، كما قام محمد الحسينى، منسق المبادرة بالمحافظة، بعرض جميع المشروعات التى تقيمها المبادرة على وجه التحديد بالوحدة المحلية ببساط، مع عرض صور للشكل النهائى لها.

بجانب ذلك أعلنت منة غازى - منسق المبادرة بالمحافظة، عن التعاون مع جامعة المنصورة ممثلة فى كليتى الهندسة والزراعة فى تأهيل وتدريب أهالي بساط كريم الدين من أصحاب الحرف المهنية المختلفة فى المجالات الهندسية من أخشاب وحدادة وصناعات معدنية ودهانات، وكذلك الصناعات الغذائية والأنشطة الحيوانية على أن يتم منح المتدربين شهادات معتمدة بانتهاء التدريب والبحث فى منح المتميزين منهم الدعم العينى اللازم.



كما قامت جامعة المنصورة بعرض الدور الخدمي الذي تقدمه من خلال الحملات والندوات والقوافل التى تقوم بها ومدى أهميتها فى زيادة التوعية لدى المواطنين.

ثم تم فتح الحوار مع السادة الحضور لتلقى مقترحاتهم للمساعدة فى عمل المبادرة من حيث توفير قطع اراضى فضاء مملوكة للدولة تستطيع المبادرة الاستفادة منها لعمل المشروعات المختلفة، كما قاموا بطرح بعض التحديات التى تواجههم والتى قام بالرد عليها السيد نائب المحافظ والسيد رئيس مجلس المدينة وذلك ببحث ودراسة توفير سكن ملائم لبعض المواطنين – ترخيص التكاتك – ترخيص الورش الحرفية للسيدات العاملات – توفير سيارات نظافة – علاج لمشاكل الادمان بين الشباب.

وقام الأهالي بالثناء على حضور المحافظة والمؤسسة اليهم والاستماع الى مطالبهم والمناقشة بشأن ايجاد حلول لها وبشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المجهود الضخم المبذول من قبل الدولة لتوفير حياة كريمة تليق بهم.

شارك في الحوار المجتمعي السيد رئيس مجلس مركز ومدينة شربين، والسادة منسقى جامعة المنصورة، وعميد كلية الزراعة والسادة وكلاء الكلية، وبحضور السادة عمداء القرى، وكبار العائلات بالوحدة المحلية ببساط.