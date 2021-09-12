عرض فيلمين لـ فاتن حمامة وشادية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز نشاطه وعروضه السينمائية بإشراف السيناريست والناقد مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية بتقديم «أمسية سينمائية» يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر الحالي في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم «الأسطورة - فاتن حمامة» إخراج أحمد فهمى عبدالظاهر وفيلم «لؤلؤة الشرق - شادية» إخراج عبدالله جاد.

يذكر أن كل الأنشطة تقام مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

بدايات شادية جاءت على يد المخرج أحمد بدرخان الذي كان يبحث عن وجوه جديدة فتقدمت هي التي أدت وغنت، ونالت إعجاب كل من كان في استوديو مصر، إلا هذا المشروع توقف ولم يكتمل، لكن في هذا الوقت قامت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك وبعد ذلك رشحها أحمد بدرخان لحلمي رفلة لتقوم بدور البطولة أمام محمد فوزي في أول فيلم من إنتاجه، وأول فيلم من بطولتها، وأول فيلم من إخراج حلمي رفلة العقل في إجازة، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا مما جعل محمد فوزي يستعين بها بعد ذلك في عدة أفلام الروح والجسد، الزوجة السابعة، صاحبة الملاليم، بنات حواء.

وعندما بدات فاتن حمامة العمل لاحظ يوسف وهبي موهبة الفنانة الناشئة وطلب منها تمثيل دور ابنته في فيلم "ملاك الرحمة" (1946)، وبهذا الفيلم دخلت مرحلة جديدة في حياتها وهي الميلودراما وكانت عمرها آنذاك 15 سنة فقط وبدأ اهتمام النقاد والمخرجين بها.

واشتركت مرة أخرى في التمثيل إلى جانب يوسف وهبي في فيلم "كرسي الاعتراف" (1949)، وفي نفس السنة قامت بدور البطولة في الفيلمين "اليتيمتين" و"ست البيت" (1949)، وحققت هذه الأفلام نجاحًا عاليًا على صعيد شباك التذاكر.