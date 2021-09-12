الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة ربة منزل أصيبت فى حريق اشتعل بشقتها بالبدرشين

وفاة ربة منزل أصيبت
وفاة ربة منزل أصيبت في حريق

لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابة لحقت بها نتيجة نشوب حريق بشقتها في منطقة البدرشين جنوب الجيزة، وشهد الحريق أيضًا إصابة زوجها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة.

كان مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعلى الفور تم الاستعانة برجال الحماية المدنية وإخماد الحريق الذي أسفر عن إصابة ربة منزل وزوجها، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وعقب مرور عدة أيام فارقت الزوجة الحياة، نتيجة تدهور حالتها الصحية وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ربة منزل مصرعها نشوب حريق منطقة البدرشين جنوب الجيزة اصابة زوجها

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