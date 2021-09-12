حقوقى ليبى: استراتيجية مصر لحقوق الإنسان «وطنية المنشأ»

قال الخبير الحقوقي الليبي أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، إن مصر تؤكد من خلال استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأصل في حقوق الإنسان هو أنها ذات منشأ داخلي وطني بالإساس.

وأضاف "الحر" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاستراتيجية جاءت نتيجة الحوار والرأي اللذين دارا بين لفيف المشاركين باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، من قادة الفكر السياسي والقانوني والثقافي والإعلامي والنقابي وزملاء من الحقوقيين، لتخرج في النهاية كخطة إيجابية على طريق ترسيخ سيادة القانون، وحماية وتعزيز وصون حقوق الإنسان.

وتابع "الحر" بقوله، إن: "الرائع بهذه الاستراتيجية أنها تتضمن نصوصا صريحة بشأن الحقوق والحريات، وذلك تحت مسميات مختلفة مثل الحقوق الأساسية، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية اضطلعت برؤية مهمة للغاية، ستثري النظرية العامة لحقوق الإنسان، من خلال الطابع الثقافي والحضاري لهذه الحقوق.

وواصل قائلا: "بما أنني من أنصار الفريق الذي يؤمن بأن حقوق الإنسان هي ذات منشأ داخلي أولا، حتى وإن كانت لهذه الحقوق اعتبارات دولية، فإن هذه الاستراتيجية تضبط العلاقة بين فكرتي العالمية والخصوصية، وضرورات تمتع الإنسان بحقوق والمحافظة على سيادة الدولة بالتوازي".

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.

ووصف "السيسي" إطلاق الاستراتيجية بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".

وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".