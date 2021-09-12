الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية بفاقوس

تشميع
تشميع

تستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفه الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

في هذا الاطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس من غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصيه بشوارع الدروس وتفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

فى سياق متصل، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم، مديرية التضامن الاجتماعي، مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الاجتماعية - مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع وتفريق الطلاب من (٣) مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص ووجود أعداد كبيرة من الطلاب بدون ارتداء الكمامة الواقية وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم تشميع (٥) مكتبات تُدار بدون ترخيص وتقوم ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم تغريم (٤) مراكز و مكتبات غرامات فورية واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وتمكنت رئاسة المركز من تشميع مقهى مخالف ومصادرة ٢٢ شيشة بحي مبارك والتحفظ على عدد من التكاتك المخالفة نظراً لما تمثله من مشكلات مرورية وغيره كما تم تغريم  ٩ من المواطنين في المواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

طلاب حملة حماية المستهلك اجتماع شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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