أحمد عز يؤجل سفره للمجر بسبب انشغاله بمسرحية «علاء الدين»

قرر النجم أحمد عز تأجيل سفره إلى المجر لتصوير بعض المشاهد الخارجية في الفيلم السينمائي الجديد “كيرة والجن” نظرا لارتباطه بعرض الموسم الثاني من مسرحية “علاء الدين” التي تنطلق يوم 16 سبتمبر الجاري على أن يلتحق أحمد عز بفريق عمل الفيلم في وقت لاحق.

وبدأ النجم أحمد عز منذ أيام في بروفات مسرحية علاء الدين، والمقرر انطلاقها الخميس 16 سبتمبر في موسمها الجديد على مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعود النجم أحمد عز لاستئناف عرضه المسرحي الذي يحمل اسم “علاء الدين” يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل بعد فترة من التوقف الطويل منذ آخر عروض المسرحية في مطلع العام الجاري وذلك لانشغاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وكذلك فيلم الجريمة الذي يقوم ببطولته مع كلا من منة شلبي وماجد الكدواني.

ويقام العرض المسرحي “علاء الدين” على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة الإنتاج الإعلامي في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تطرح تذاكر العرض المسرحي على 7 فئات خلال الفترة المقبلة على إحدى مواقع بيع التذاكر إلكترونيا وداخل المسرح.

وقرر أحمد عز تأجيل مشاهده في فيلم كيرة والجن والتي تجمعه بالنجوم كريم عبد العزيز لمطلع الأسبوع القادم لانشغاله ببروفات المسرحية.

أبطال وصناع مسرحية علاء الدين

ويشارك في مسرحية علاء الدين بجانب النجم أحمد عز كل من تارا عماد في دور "ياسمين" ومحمد ثروت في دور "الجني"، وهشام إسماعيل في دور "الوزير جعفر" وسامى مغاورى في دور "السلطان"، وإسلام عفيفي في دور "قفة"، ومحمد جمعة في دور "فرعون"، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري، وﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺤﺲ دﻋﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮي ﺧﻔﯿﻒ، واﻟﻨﺺ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ "ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﺴﺤﺮي" وﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺷﺮق أوﺳﻄﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻜﺎﯾﺎت ﻛﺘﺎب أﻟﻒ ﻟﯿﻠﺔ وﻟﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮوف أﯾﻀًﺎ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وواﺣﺪة ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺣﻜﺎﯾﺎت اﻟﻜﺘﺎب دوﻟﯿًﺎ.