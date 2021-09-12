الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية تحتفل تذكار اختياري لاسم السيدة العذراء

مطران الكنيسة اللاتينية
مطران الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر، برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي الكومنياني، على مدار اليوم بحلول الأحد الرابع والعشرون من زمن السنة، و تذكار اختياريّ لاسم السيدة العذراء.

وتكتفي الكنيسة اللاتينية في احتفالاتها اليوم بالقداس الالهي الذي تقرأ خلاله جزء من سفر أشعياء، وإنجيل القديس مرقس، ورسالة القديس يعقوب، بينما تأتي العظة  مقتبسة من تأملات لأسبوع الآلام، للكاردينال جوزف راتزنغر، والذي اصبح فيما بعد بِندِكتُس السادس عشر، بابا روما من 2005 إلى 2013.
وتقول الكنيسة في عظتها: "إنّ أسرار الكنيسة هي، مثل الكنيسة نفسها، ثمرة حبّة الحنطة التي ماتت كي نحصلَ عليها، يجب أن ندخلَ في السياق الذي نتجَتْ عنه تلك الأسرار. ويشمل هذا السياق أن نزهدَ بأنفسنا كي نخلّصَ حياتَنا: "لِأَنَّ الَّذي يُريدُ أَن يُخَلِّصَ حَياتَه يَفقِدُها، وأَمَّا الَّذِي يَفقِدُ حَياتَه في سبيلي وسبيلِ البِشارَة فإِنَّه يُخَلِّصُها". 
وتضيف: "هذه العبارة التي قالَها يسوع المسيح هي المبدأ الأساسي للحياة المسيحيّة. فالإيمان يعني أن نقولَ "نعم" لمغامرة "الزهد بالنفس" المقدّسة؛ كما أنّ الإيمان، في جوهره، ليس سوى الحبّ الحقيقي. وبالتالي، فإنّ الشكل المميّز للحياة المسيحيّة ينبع من الصليب. فالانفتاح المسيحي على العالم، والذي نشهدُه في أيّامنا هذه، لا يمكن أن يلاقي نموذجه الحقيقي إلاّ من خلال الجَنْب المطعون بالحربة للرّب يسوع المسيح، وهو التعبير عن هذا الحبّ الجذري القادر وحده على الإنقاذ.

في سياق آخر.. تستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، احتفالاتها بعيد النيروز، وقال السنكسار عن النيروز إنه  هو رأس السنة القبطية المباركة، وكلمة نيروز هي كلمة فارسية تعني اليوم الجديد بينما تحتفل الكنيسة اليوم بحلول أول أحاد العام القبطي الجديد والذي يحمل رقم 1738.

الكنيسة اللاتينية الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية الكنيسة اللاتينية في مصر اللاتين اللاتين الكاثوليك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

الأرصاد: الطقس غدًا حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

لأول مرة في العالم.. مصر تعتمد إشهار الجمعيات الأهلية إلكترونيا

الأمن يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو رقص صِبية عراة على الطبول

«عاوزة تقّعده معانا في البيت».. يعتدون على أمهم لزواجها بعد وفاة والدهم

انطلاق مسابقة «ذا فويس الواحات» لاكتشاف المواهب بالوادي الجديد

الحكومة تنفى خفض الحد الأقصى لمشتريات السياح والمصريين بالأسواق الحرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 10 آلاف و84 إصابة جديدة بكورونا

«كاشان».. «جانتس» يكشف قاعدة التدريب على إطلاق الطائرات المُسيّرة فى إيران

تفاصيل تحقيقات الشاباك مع الأسرى الفلسطينيين الأربعة.. من ساعدهم؟