مندوب مصر الدائم بجنيف: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان يثبت جدية الدولة في التطوير

أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يثبت جدية الدولة المصرية بقناعة ذاتية للتطوير في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية أمس من تكليفات لاقت ارتياحا كبيرا على المستوى المحلي والدولي.

وقال السفير جمال الدين ـ في تصريح لبرنامج (صباح الخير يامصر) بالتلفزيون المصري اليوم الأحد، إن احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان تعد نقطة فاصلة في هذا المجال، مضيفا أن هذا لم يتم إلا في نحو 30 دولة في العالم.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية لها عدة محاور تم صياغتها على مدار عام ونصف العام بأسلوب منهجي يقوم على أساس حصر الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والتزامات مصر الدولية والتوصيات التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان .

وأشار إلى أنه تم بحث كل نقاط القوة والفرص المتاحة وأبرز التحديات والنتائج المستهدفة لصياغة هذه الاستراتيجية ، وذلك بمشاركة كافة أجهزة الدولة بتوجيهات وزير الخارجية سامح شكري واللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

وأوضح أن هذه المسودة خضعت لمناقشات واسعة مع المجتمع المدني والهيئات الاستشارية، مشيرا الى أن الدولة المصرية تسعى لحل المشكلات جذريا وتنفذ المشاريع الكبيرة في كل المجالات وجزء أساسي من ضمن التنمية الشاملة مكون حقوق الانسان وهو قيمة مضافة.