وزير الزراعة: نحقق نهضة غير مسبوقة وطفرة لصادراتنا بالأسواق العالمية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تنظيم معرض صحاري الزراعي هذا العام يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقطاع الزراعة والعالم بشكل عام عقب أزمة كورونا.

وأضاف القصير، في مؤتمر صحفي على هامش افتتاحه معرض صحاري، أن القطاع الزراعي مرن ويتسم بأنه تشاركي ومترابط بالقطاعات الاخرى، حيث أنه يستوعب 25% من العمالة ويشكل نسبة كبيرة من الدخل القومي، لذلك فإن كل الدول تهتم بالزراعة.

وأكد أن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الزراعي الذي يشهد نهضة غير مسبوقة لما يساهم به في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال مشروعات للتوسع الأفقي والرأسي، ومشروعات التحول من الري بالعمر إلى الري الحديث الذي يوفر في المياه والأسمدة والطاقة.

وشدد الوزير أنه لمس في المعرض اهتماما كبيرا بمشروعات التحول من الري بالغمر للري الحديث وهو الأمر الذي تشجعه الدولة من خلال البنوك الوطنية خاصة وأنه أصبح ضرورة ملحة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بمشروعات التوسع الأفقي في الدلتا الجديدة ومشروعات المليون ونصف فدان.

وأكد أن الدولة المصرية وفي ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي ستعمل على التوسع في المشروعات الزراعية والإنتاج الزراعي والداني بهدف تحسين الدخل ومن بين تلك المشروعات مراكز تجميع الألبان، ومشروع قرض البتلو، كما أنه يتم أيضا حاليا انشاء مراكز الخدمات المتكاملة.

ولفت الوزير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة، وهو ما أظهره تقرير وزارة الزراعة الإسبانية الصادر امس، التي أكدت تفوق الصادرات الزراعية المصرية عالميا، وبالتحديد الموالح المصرية التي احتلت المرتبة الأولى عالميا، كما أنه تم فتح ما يقرب من 350 سوقا عالميا.

ووجه الوزير الشكر للمزارعين لما بذلوه مجهود لتوفير السلع للمصريين خاصة خلال أزمة كورونا، ففي الوقت الذي يعاني العالم من توفير السلع الزراعية لم تنقص سلعة في الأسواق المصرية.