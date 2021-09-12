الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 26 قضية مخدرات في مداهمات أمنية بالقليوبية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية  بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 26 قضية مخدرات

أسفرت الجهود عن ضبط 26 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 30 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية، وضبط 9 قطع سلاح (ناري– أبيض)، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة عدد من المتهمين، فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 6165 حكما قضائيا متنوعا. 

 

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات سرقة مشغولات ذهبية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع الأمن العام الأسلحة والذخائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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