المرور يضبط 4497 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4497 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1415 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 167 مخالفة السير بدون تراخيص، 7 مخالفة الدراجات النارية، و 7 مخالفة موقف عشوائي، و 33 مخالفة لشروط التراخيص، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

فيما سحبت الجهات المعنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2960 رخصة، لعدم التزام المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني، كما جرى رفع عدد 50 سيارة متروكة في الشوارع لتسببها في إعاقة حركة المرور وتأثيرها على المظهر الحضاري اللائق بالشارع.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وتشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.