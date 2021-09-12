الجفري: تصحيح النية والصحبة الصالحة مسلك التجارة الرابحة مع الله

قال الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابا للدراسات، إن الإنسان يجب عليه تصحيح النية، وأن يكون لديه صفاءُ الطَويّةِ وهَمٌ صادقٌ، وعزمٌ خارقٌ، وصبرٌ جميلٌ، وثِقَةٌ بالمولى الوكيلِ، وإلحاحٌ في الدعاءِ، وصحبةٌ صالحة حيث أن ذلك هُو مَسلكُ التجارةِ الرابحةِ مع الله.

وتابع "الجفري"عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: الصبر الجميل والعزم في الأمور والصحبة الصالحة كلها أمور توصل صاحبها إلى طريق الخير ورضا المولى سبحانه وتعالى، حيث أن صفات جميلة لايتخلي بها إلا الأنقياء الأتقياء.

ويترأس الجفري مؤسسة "طابة" للدراسات بدولة الإمارات، وكذلك هو المؤسس لساحة "روضة النعيم" للفكر والتراث الصوفي بمصر، حيث تعد من الساحات الصوفية المعروفة.

وينتمي الجفري لطريقة آل باعلوي اليمنية، وهى إحدى الطرق الصوفية التي تأسست معالمها على يد محمد بن علي باعلوي، ثم كان التجديد لها على يد عبد الله بن علوي الحداد، و بدأت بشكل أساسي في حضرموت، ولها انتشار كبير في بلدان عدة، في دول جنوب شرق آسيا، ودول شرق أفريقيا، وبعض دول الخليج العربي، المذهب الفقهي الذي عليه الطريقة هو مذهب الشافعي، وأما المذهب العقدي فهو المذهب الأشعري.