الأحد 12 سبتمبر 2021
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فن

محمد الشرنوبى يترقب طرح فيلمى «الجريمة» و«ناجى»

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

 قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه يترقب طرح فيلمي "الجريمة" و"ناجي" في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفيلم الأول يعتبر التعاون الثاني له مع المخرج شريف عرفة بعد فيلم "الممر"، و يشارك كضيف شرف ضمن أحداث العمل الذي يشارك في بطولته كل من أحمد عز، و منة شلبي، وماجد الكدواني.

وأضاف "الشرنوبي"- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يراهن على نجاح فيلم "ناجي"، و الذي تم الانتهاء من تصوير مشاهده مؤخرًا، و المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، و الذي يعد أول بطولة مطلقة له في عالم السينما، و هو الأمر الذي يضع على عاتقه مسئولية كبيرة و هو من تأليف و إخراج شريف نجيب و يشارك في بطولته كل من هدى المفتي ومحمود البزاوي، و يعتبر أخر عمل فني شاركت فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وعبر "الشرنوبي" عن سعادته بالنجاح الكبير الجماهيري الكبير الذي حققه العرض المسرحي "ياما في الجراب يا حاوي" الذي يشارك في بطولته أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، وبمشاركة نخبة من النجوم على رأسهم كل من إياد نصار، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سما إبراهيم، حسن العدل، لبنى ونس، شريف دسوقي، رضا إدريس، ناصر سيف، شريهان الشاذلي، و من إخراج مجدى الهواري.

وتدور أحداث العرض المسرحي "يا ما في الجراب يا حاوي" في أجواء "ألف ليلة و ليلة" الساحرة المثيرة، ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب و الخيانة و التآمر و الصراع على السلطة.

تصوير مفتي فيلم على الشرق الأوسط تعاون كارمن سليمان يحيي الفخرانى خلال مسرحي ناجى فنانة المسرح السينمائي

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