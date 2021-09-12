جامعة الأزهر تعلن تطعيم 2285 طالبا وطالبة بلقاح كورونا فى اليوم الأول

صرَّح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات، أن أول أيام التطعيم أمس السبت- شهد إقبالًا كبيرًا من منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات، وأشار إلى أن إجمالي عدد الذين حصلوا على اللقاح حتى غلق باب نقاط التطعيم في تمام الساعة التاسعة مساءً بلغ 2285 طالبًا وطالبة.

كما أوضح صديق أن غرفة عمليات إدارة الأزمات بالجامعة، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، تتابع سير العمل بنقاط التطعيم منذ الصباح، لافتًا إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قام صباح اليوم بالمرور على بعض نقاط التطعيم؛ للاطمئنان عليها بنفسه، كما اطمئن على أبنائه الطلاب والطالبات في اليوم الأول للتطعيم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذه النقاط تباشر عملَها يوميَّا؛ لتطعيم منسوبي الجامعة، وأهاب بجميع منسوبي الجامعة تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، واختيار ( جامعة الأزهر) مقرًّا للتطعيم، والاحتفاظ- من خلال الهاتف- بالرسالة المرسلة لتلقى التطعيم، ثمّ التوجه بعد ذلك إلى نقاط التطعيم بالجامعة مع بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ويشيد بجهود الطواقم الطبية



وتفقد الدكتور محمد المحرصاوي، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والأستاذ مجدي عبد العزيز أمين عام الجامعة، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر- بجولة تفقدية لنقاط التطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة الأزهر؛ للوقوف على سير العمل بها.

وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بمستوى العمل داخل النقاط، وبالتزام الطلاب والطالبات (مصريين - ووافدين) بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وقد شملت الجولة تفقد النقاط الآتية: الإدارة الطبية للبنين بمدينة نصر، نقطة التربية العسكرية للبنين، نقطة تطعيم فرع البنات بمقر الإدارة الطبية لفرع البنات بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، والدكتور أسامة عبد الحليم، مدير مستشفى الطلبة، والدكتورة سحر يونس، مدير الإدارة الطبية لفرع البنات، والأستاذة هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.