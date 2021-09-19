هولندا: 2198 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، عن تسجيل 2198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في هولندا منذ بداية الجائحة إلى مليون و968 ألفا و832 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الهولندية على موقعها الإلكتروني.



كما سجلت هولندا خلال 24 ساعة 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 18 ألفا و68 حالة وفاة، فيما تعافى من الفيروس مليون و876 ألفا و605 أشخاص حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.