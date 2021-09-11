الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. استهداف مطار أربيل بطائرات مفخخة وثلاثة صورايخ (فيديو)

استهداف مطار أربيل
استهداف مطار أربيل

أعلن جهاز  مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، مساء السبت، أن طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مطار أربيل، فيما تحلق الآن طائرات حربية فوقه.

 وأفادت مصادر محلية في وقت سابق أنه سمع دوي 6 انفجارات في هجوم على مطار أربيل.

كما أكدت مصادر أمنية سقوط 3 صواريخ قرب مطار أربيل الدولي، موضحة أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن حجم الخسائر جراء الهجوم أو الجهة التي تقف وراء الحادث.

هجوم لداعش على كركوك

وقد أعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم السبت، مقتل وإصابة 4 من الشرطة الاتحادية، جراء هجوم شنه تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وقال المصدر، ذاته إن "تنظيم "داعش" الإرهابي شن هجوما على الفرقة الخامسة شرطة الاتحادية في داقوق بكركوك، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر وإصابة آخر"

إطلاق عملية ثأر الأبطال

وفي سياق متصل، كانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي أعلنت، أمس الجمعة، انطلاق عملية «ثأر الأبطال»، والتي تستهدف الشريط الحدودي والمناطق الرخوة أمنيآ بمشاركة ٤ ألوية من الحشد إضافة للمديريات الساندة التابعة للهيئة.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي في بيان أمس "إن قواتنا فجر اليوم قامت بعملية كبيرة تستهدف الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالمؤثرة أمنيًا وتتخذها عصابات داعش الإرهابية كملاذ آمن لها".

وأضاف أن العملية جاءت بعد ملاحظة تحركات للعدو في عدد من تلك المناطق و ثأرا لشهداء حرس الحدود الأبطال الذين استهدفوا قبل أيام.

داعش كركوك كردستان العراق مطار أربيل مطار اربيل الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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