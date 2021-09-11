وكيل «صحة الغربية» يوجه باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات

كثفت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم؛ لضمان سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى.

باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات

وقد وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة.

باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات

من جانبه، تفقد الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي، مستشفى السنطة المركزي؛ للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتوفر جميع المستلزمات والأدوية والواقيات اللازمة، والتأكد من توفر السكن الملائم والمجهز لمتدربى الزمالة وقاعة التدريب بجميع مشتملاتها.

باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات

كما وجه بمتابعة أجهزة المغسلة وبنك الدم وطابعة أشعة سى آر، والانتهاء من إصلاحها فورا وجارى توفير مكان من إدارة التخطيط لجهاز الأشعة المقطعية الجديد للمستشفى، وتفعيل خدمات الحجز للعيادات الخارجية عن خدمة واتس آب.