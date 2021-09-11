الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يوجه باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات

صحة الغربية
صحة الغربية

كثفت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم؛ لضمان سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى.

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باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات

وقد وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة.

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باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات

من جانبه، تفقد الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي، مستشفى السنطة المركزي؛ للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتوفر جميع المستلزمات والأدوية والواقيات اللازمة، والتأكد من توفر السكن الملائم والمجهز لمتدربى الزمالة وقاعة التدريب بجميع مشتملاتها.

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باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات

كما وجه بمتابعة أجهزة المغسلة وبنك الدم وطابعة أشعة سى آر، والانتهاء من إصلاحها فورا وجارى توفير مكان من إدارة التخطيط لجهاز الأشعة المقطعية الجديد للمستشفى، وتفعيل خدمات الحجز للعيادات الخارجية عن خدمة واتس آب.

 

وكيل وزارة الصحة مديرية الصحة وزيرة الصحة الدكتور طارق رحمي الخدمات الصحية الرعاية الصحية مستلزمات الغسيل الكلوي محافظ الغربية صحة الغربية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد الالتزام بالاجراءات الاحترازية الأشعة المقطعية الخدمات العلاجية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إجراءات الاحترازية الإلتزام بالإجراءات متابعة سير وكيل وزارة الصحة بالغربية مديريه الصحة بالغربيه مستشفى السنطه على المستشفيات زارة الصحة

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