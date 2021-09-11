السودان.. إقالة 840 عنصرا تابعين للإخوان من مؤسسات الدولة

أنهت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، اليوم السبت، خدمة 840 من العاملين بعدد من المؤسسات، ضمن جهود اللجنة لتنقية مؤسسات الدولة من العناصر التخريبية التابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وبحسب قرار لجنة تفكيك نظام الإخوان، تم إنهاء خدمة 74 شخصا من العاملين بمصلحة الأراضي بولاية الخرطوم، و21 من الهيئة الإشرافية لنظافة ولاية الخرطوم، و43 بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، بجانب إنهاء خدمة 149 من العاملين بديوان الضرائب، و23 بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القطاع الحكومى و45 القطاع الخاص، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وإلى جانب ذلك، أنهت اللجنة خدمة 10 موظفين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب و79 شخصا من وكالة السودان للأنباء و207 أشخاص بالخطوط الجوية السودانية و23 عاملا في سلطة الطيران المدنى و122 عاملا بشركة مطارات السودان القابضة والشركات التابعة لها و27 بشركة السكر السودانية و17 آخرين بوزارة الرى والموارد المائية وحدة تنفيذ السدود.

وإلى جانب ذلك وبحسب قرارات اللجنة، استردت لجنة التفكيك كل أموال وأصول وعقارات ومنقولات القيادي بالنظام السابق هاشم على محمد خير وعبد العاطى هاشم الطيب الفكى لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى وأن تسجل باسم الوزارة.

استرداد 88 قطعة سكنية من الفشاشوية

كما أصدرت لجنة تفكيك نظام الإخوان قرارا باسترداد 88 قطعة سكنية بمساحة (35200) متر مربع، من القيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل أحمد محمد علي الفشاشوية، وزير الدولة السابق بالنظام البائد، بمحلية قيلي بولاية النيل الأبيض، منها 59 قطعة بمربع واحد بمنطقة الفشاشوية، و29 قطعة بمربع 2 بذات المنطقة، ونص القرار على استرداد القطع، وأن يعاد السجل باسم حكومة السودان.