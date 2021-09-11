متهم في 13 قضية اتجار مخدرات.. ضبط أخطر عنصر إجرامي بكرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط عنصر إجرامي متهم في 13 قضية اتجار مخدرات بكرداسة.

كانت البداية، عندما تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين بكرداسة، وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية في 13 قضية اتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة اتخذ من منطقة الزراعات مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم جمع المعلومات من المصادر السرية وتوقيت خروجه ودخوله عبر مدق خطر في طريق الزراعات بكرداسة باستخدامه دراجة نارية لسرعة الانتقال والاختباء داخل المنطقة الزراعية تم وضع أكمنة لمحاصرة العنصر الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم معتصم رزق رئيس مباحث قسم كرداسة من ضبطه حال خروجه من المدق الزراعي و التعامل معه أثناء قيادة الدراجة النارية ومن خلف الدراجه وجد الشواري التي تكون علي ظهر البعير بجيبين بهما 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- طبنجة – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 12 خزينة متنوعة، كما عثر بحوزته على حقيبة ظهر بها كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص مخدرة - كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالى - ميزان حساس - 11 هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.