افتتاح نقطة إسعاف لخدمة مايزيد عن 30 ألف نسمة بترسا فى الفيوم

في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" تم عمل نقطة إسعاف لخدمة قرية ترسا والعزب المجاورة بتجهيز مركز الإسعاف مجهزة بسيارة وطاقم من المسعفين لخدمة مواطنين أهالي ترسا والعزب المجاورة التابعة لمركز ومدينة سنورس.

وتم افتتاح النقطة وسط فرحة عارمة من الأهالي وسوف تكون في مقر الوحدة الصحية بالقرية.



ويأتي ذلك بعد طول إنتظار لسنوات عديدة فكانت زفة لأهل القرية وذيادة الاطمئنان بوجود سيارة إسعاف للطوارئ لنقل المرضى والمصابين، لخدمة مايزيد عن 30 ألف نسمة من أهالي قرية ترسا والعزب المجاورة.