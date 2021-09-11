السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الأردنية» تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه السعودية

طائرة مُسيرة
طائرة مُسيرة

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مُسيرة مُفخخة، اليوم السبت، تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تمكّنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة لهذه الأفعال الارهابية، مُشددًا على وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وفي سياق أخر، أدانت وزارة الخارجية البحرينية إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية في عمل إرهابي جبان يستهدف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان، اليوم السبت، وقوف المنامة مع المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشادت بيقظة وجاهزية قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع جميع القوانين الدولية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

الأردن طائرة م سيرة مدينة خميس مشيط العربية لتحالف لدعم الشرعية

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