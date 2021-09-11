السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مشاهد لا تنسى.. 8 صور مؤلمة من هجمات 11 سبتمبر

لحظة انهيار المبنيان
لحظة انهيار المبنيان

مشاهد وصور لا يمكن أن ينساها أحد في العالم، حول هجمات 11 سبتمبر، والتي أبكت الجميع من هول المشهد الكارثي.

وترصد “الدستور” بعض الصور التي كانت لها الصدى الأكبر في نفوس المشاهدين للحادث حول العالم في التقرير التالي، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية:

1- فزاع وفرار المشاة من مكان الحادث، بينما ينهار في الخلفية أحد أبراج مركز التجارة العالمي يوم 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، بعد تحطم طائرة بداخل البرج.

لحظة انهيار المبنيان

2- لحظة معرفة الرئيس الامريكي حينها جورج بوش، بالهجوم، عندما أبلغه رئيس أركانه أندرو كارد بالهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك، خلال حضوره مناسبة مدرسية في الصباح الباكر في ولاية فلوريدا.

3- عمال الإنقاذ يحملون قسيس إدارة إطفاء مدينة نيويورك المصاب بجروح قاتلة، القس ميكال جاج، من حطام مركز التجارة العالمي في نيويورك. توفي القس بعد سقوط الحطام عليه أثناء أدائه مراسم كنيسة في برج التجارة.

لحظة انهيار المبنيان


4- مجموعة رجال الإطفاء يقفون في الشارع بالقرب من مركز التجارة العالمي، وخلفهم ما تبقى من البرجين المحطمين بالكامل.

 

لحظة انهيار المبنيان

5- العشرات من الضحايا عالقين في برج التجارة، بانتظار مصيرهم المحتوم، فإما الموت حرقا أو القفز للهلاك.

لحظة انهيار المبنيان

6- شخص يلقي بنفسه للموت، من أعلى البرج، هربا من نيران البرج المحترق، في منظر مرعب جسد هول الواقعة.

لحظة انهيار المبنيان

7- الانفجار الكبير، لقطة لا ينساها الأميركيين، عند لحظة انفجار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي، حيث تحطمت طائرة طائرة "يونايتد 175" المختطفة في المبنى.
 

لحظة انهيار المبنيان

8- عبور جماعي للمشاة عبر جسر بروكلين، هربا من مانهاتن، حيث الانفجار الكبير الذي هز المنطقة بالكامل، ويظهر في الخلفية البرجين المشتعلين.

لحظة انهيار المبنيان

وتحل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر، التي راح ضحيتها 2977 قتيلا، واضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب ضغوط مكثفة من جانب أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر، إلى رفع السرية عن بعض الوثائق الخاصة بالتحقيقات، والتي ظلت سرية للغاية على مدار أكثر من 20 عاما. 

أحداث 11 سبتمبر ذكرى 11 ذكرى 11 سبتمبر مشاهد من 11 سبتمبر هجوم 11 سبتمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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