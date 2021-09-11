الداخلية تكشف ادعاء شريك مستريح الدقهلية باختطافه بمشاركة والده

استجابت الأجهزة الأمنية للتعليق الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن بلاغ (أحد الأشخاص مقيم بطلخا - الدقهلية) بتغيب نجله والاستغاثة بالمسؤولين لعودته بدعوى اختطافه.

وبالفحص، تبين قيام نجله بتحصيل مبالغ مالية من أهالى المنطقة وتسليمها لأحد الأشخاص (شريكه بمصنع بلاستيك) مقابل الأرباح الشهرية إلا أنه لم يتمكن من تحصيلها الأمر الذى دفعه لترك محل إقامته خشية المسائلة القانونية، وقيام المشار إليه بنشر ذلك التعليق للزعم بإختطاف نجله "على غير الحقيقة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لنشره إدعاءات كاذبة.

استجابة لاستغاثة سيدة

أعلنت الأجهزة الأمنية أنها استجابت بشكل سريع لمقطع فيديو جرى تداوله على فيسبوك يتضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام زوجها بمنعها من استخدام حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، وتهديدها بالإيذاء، واحتجازها وأطفالها بمنزلها في منطقة الزيتون بالقاهرة، بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

وأكدت الأجهزة الأمنية، أنها -وعلى الفور- قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

مساعدة معاق

أهدت وزارة الداخلية أحد المواطنين بمحافظة الغربية، كرسيا متحركا لمساعدته على الحركة.

ووجهت الوزارة فى استجابة فورية مأمورية من ضباط وضابطات مديرية أمن الغربية لمنزل المواطن المقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية، لمنحه الكرسي بعدما تقدم بالتماس للوزارة نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة.

وقدم المواطن الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية، وسرعة الاستجابة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها، إلى تعظيم الدور الإنساني والمجتمعي لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع.

تجديد الرقم القومي لمسنة

في استجابة فورية ولفتة إنسانية من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، توجهت مأمورية من إدارة حقوق الإنسان والأحوال المدنية إلى المعهد القومي للأورام لتجديد بطاقة الرقم القومي لسيدة مسنة تعانى من ورم سرطاني بالفك، وذلك عقب استقبال منظومة الشكاوى الحكومية لطلب معاونتها في تلقى الخدمة الطبية، حيث تم التنسيق مع المعهد القومي للأورام للعرض على استشاري جراحة أورام الفك الذي قرر ضرورة إجراء جراحة لاستئصال الورم وإعادة بناء الفك.

ولدى استكمال الإجراءات اللازمة تبين انتهاء سريان بطاقة الرقم القومي التي تحملها السيدة وبعرض الأمر على اللواء مساعد أول وزير الداخلية لحقوق الإنسان لتيسير سبل تجديد بطاقة الرقم القومي، أفاد بأن وزير الداخلية قد أصدر تعليمات بإيفاد مأمورية للتوجه فوراً لإتمام عملية تجديد بطاقة الرقم القومي للمواطنة داخل المعهد القومي للأورام، حيث يقوم المختصون بالمعهد بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.